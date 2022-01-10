Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
İETT otobüsü Ümraniye'de bir iş yerinin duvarına çarptı
İstanbul Ümraniyede, sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü, bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.
Alınan bilgiye göre 34 GA 2772 plakalı İETT otobüsü, Madenler Mahallesi Serencebey Caddesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çıktı, ardından bir iş yerinin bahçe duvarına çarptı.
Hasara yol açan kaza anı güvenlik kameralarınca da kaydedildi.
Etiketler: İETT Trafik Kazası
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