Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Keşan-Enez kara yolunda bir otomobili durdurdu.

Kimlik kontrolü sonrası araçta bulunan FETÖ şüphelileri M.D. ve T.Y. ile onlara organizatörlük yaptıkları belirlenen sürücü S.K. ve E.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski polis memurları M.D. ve T.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.K. ve E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 FETÖ'cü daha yakalandı

Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi daha Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.A, M.S. ve A.A'yı yakaladı.

Kimlik kontrolünde 3 şüphelinin FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi.