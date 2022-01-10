Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'taki terör operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Şırnak'ta, geçen hafta düzenlenen terör operasyonlarında FETÖ ve PKK mensubu 24 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla 3-9 Ocak'ta operasyonlar gerçekleştirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan PKK/KCK ve FETÖ/PDY mensubu 24 şüpheliden 3'ü, çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.
21 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor.
Etiketler: FETÖ PKK/KCK Şırnak Terör Örgütü Terörle Mücadele
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