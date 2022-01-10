Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 17:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da inşaat alanında göçük
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da bir inşaat alanında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti.
Olay, Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında meydana geldi. Ekipler göçük altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için zamanla yarıştı.
İşçilerden biri kurtarıldı, hastaneye kaldırıldı.
Ancak 42 yaşındaki 3 çocuk babası Cemal Eker'in cansız bedenine ulaşıldı.
Bu arada inşaatın yanındaki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Etiketler: İstanbul
Sıradaki Haber
Servis minibüsü polis aracına çarptı: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz