Olay, Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında meydana geldi. Ekipler göçük altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için zamanla yarıştı.

İşçilerden biri kurtarıldı, hastaneye kaldırıldı.

Ancak 42 yaşındaki 3 çocuk babası Cemal Eker'in cansız bedenine ulaşıldı.

Bu arada inşaatın yanındaki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.