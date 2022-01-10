Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 17:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karda kayan araç dereye düştü: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Van'da, karlı yolda seyreden hafif ticari araç kayarak dereye düştü. Araçtaki 2 kişi hafif yaralandı.
Van'da, Çatak ilçesi istikametinde seyir halinde olan Ömer İşnaz idaresindeki hafif ticari araç, ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulan Akçabük Mahallesi'ndeki karlı yolda kayarak dereye düştü.
10 metre yükseklikten Sorkin deresine düşen araçta bulunan sürücü Ömer İşnaz ve yanında bulunan İbrahim İşnaz hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, bölgeden geçen sürücüler tarafından çıkarıldı. Çatak Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların durumları iyi.
Etiketler: Trafik Kazası Van
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