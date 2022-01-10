Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 20:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Jandarma karda mahsur kalan 1'i bebek 10 kişiyi kurtardı
Bitlis'te Geçitbaşı ve Çeltikli köy yollarında mahsur kalan 1'i bebek 10 kişi jandarma tarafından mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.
Bitlis'te dünden beri etkisini artıran kar yağışı nedeniyle köy yollarında mahsur kalan vatandaşların imdadına jandarma yetişti.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Geçitbaşı ve Çeltikli köy yolunda mahsur kalan 1'i bebek 10 vatandaşı kurtararak evlerine ulaştırdı.
Etiketler: Bitlis
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