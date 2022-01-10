Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 20:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hırsızların 22 evden çaldığı eşyalar sergilendi
[Fotoğraf: İHA]
Çorum’da 22 evi soyan 10 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Ele geçirilen eşyalar Jandarma Komutanlığı önünde sergilendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte 22 farklı evden teknolojik eşya, av tüfeği, hırdavat ve elektrik aletleri çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası tespit edilen depolara eş zamanlı baskın yaptı.
Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Aramalarda, çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürerken, ele geçirilen çalıntı malzemeler de jandarma ekiplerince sergilendi.
Etiketler: Çorum Hırsızlık Jandarma Genel Komutanlığı Polis
Son Haberler
- 21:56
- 21:54
- 21:41
- 21:33
- 21:33
Sıradaki Haber
İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi Ahırkapı'ya demirletildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz