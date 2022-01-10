Van Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yoğun kar nedeniyle kapanan 158 yerleşim biriminin yolunu açmaya çalışan karla mücadele ekipleri, mahsur kalan vatandaşlara yardım etti.

Ekipler, Erciş, Başkale, Çatak, Gürpınar, İpekyolu ve Saray ilçelerinde yapılan ihbarları değerlendirerek araçlarıyla yolda kalanları kurtardı.

Uzun süren çabalar sonucu gidecekleri yerlere ulaştırılan vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.