Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 21:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karda mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti
[Fotoğraf: AA]
Van'da karla mücadele ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına koştu.
Van Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oldu.
Yoğun kar nedeniyle kapanan 158 yerleşim biriminin yolunu açmaya çalışan karla mücadele ekipleri, mahsur kalan vatandaşlara yardım etti.
Ekipler, Erciş, Başkale, Çatak, Gürpınar, İpekyolu ve Saray ilçelerinde yapılan ihbarları değerlendirerek araçlarıyla yolda kalanları kurtardı.
Uzun süren çabalar sonucu gidecekleri yerlere ulaştırılan vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji Van
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