Denizli'nin Sarayköy ilçesinde deve güreşine gönül vermiş Mehmet Akca'ya ait 14 yaşındaki "Çağrı" isimli deve, görme bozukluğu şikayetiyle üniversitenin hayvan hastanesinde getirildi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Veteriner Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Harun Çınar tarafından muayene edilen ve iki gözünde katarakt olduğu belirlenen deve ameliyat edildi.

Çınar, ameliyatın başarılı geçtiğini, devenin iki yıldır her iki gözünde de görme sorunu olduğunu söyledi.

Çınar, hayvanın sağ gözündeki kataraktın alındığını anlattı: "Devenin şifaya ulaşmasına yardımcı olacağız. Şu an tek gözünü ameliyat ettik. Diğer gözünü de 45 gün sonra ameliyat edeceğiz."

Devenin sahibi Mehmet Akca’da hayvanın kendisi için önemli ve kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Çift hörgüçlü devemiz Çağrı, bizim güreş develerimizin babası oluyor. Yaklaşık 8 senedir bizimle yaşıyor, 25-30 civarında yavrusunu aldık. Dişi güreş develerinin üretimini yapıyoruz. Çağrı'nın tedavisini yaptırmak bizi mutlu etti. Devemizin bir an önce iyileşmesini istiyoruz" dedi.