Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 21:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biga'da 5 kişinin öldüğü kazaya karışan tırın sürücüsü tutuklandı
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan tırın sürücüsü tutuklandı.
Otomobilin tıra arkadan çarptığı kazanın ardından gözaltına alınan T.K'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
5 kişi hayatını kaybetimişti
Balıklıçeşme köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Birkan Gugul idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyreden T.K'nın kullandığı tıra arkadan çarpmıştı.
Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Birkan Gugul ile beraberindeki Hasan Tahsin Ergün, Damla Aytaş, İlknur Arslan ve Eda Ertekin hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 22:28
- 22:29
- 22:05
- 21:54
- 22:09
Sıradaki Haber
Çorum’da 1998 yılına ait yerel gazete manşetleri sergilendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz