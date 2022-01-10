Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 03:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çanakkale'de otomobil tıra arkadan çarptı: 5 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.
Balıklıçeşme köyü yakınlarında Birkan Gugul idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyreden Taha Kurtoğlu'nun kullandığı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Birkan Gugul ile beraberinde bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 4 kişi öldü.
Tır sürücüsü Kurtoğlu gözaltına alındı.
Etiketler: Çanakkale Trafik Kazası
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