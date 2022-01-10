Balıklıçeşme köyü yakınlarında Birkan Gugul idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyreden Taha Kurtoğlu'nun kullandığı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Birkan Gugul ile beraberinde bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 4 kişi öldü.

Tır sürücüsü Kurtoğlu gözaltına alındı.