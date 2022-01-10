Hakkari Yüksekova-Van kara yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı. Bazı tırlar yoldan çıkarak kara saplandı.

Sisin de hakim olduğu kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

[Fotoğraf: İHA]

2 saattir yolda mahsur kaldıkların anlatan şoför Mehmet Salih Atmar, "Kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldık. Bölgede 10 santimden fazla kar var. Burada 20 tır yolda mahsur kalmış. Biz de ekiplerin yardımını bekliyoruz" dedi.

Araçların zincirli olmasına rağmen ilerleyemediğini anlatan Nevzat Alter ise, "İnşallah kısa sürede çıkarız buradan. Çünkü böyle giderse çok sayıda araç mahsur kalacak" açıklamasını yaptı.