Otobüs durağında unutulan çantayı fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yolu yaya ve araç trafiğine kapattı.

[Fotoğraf: İHA]

Bomba imha uzmanları tarafından kontrol edilen şüpheli çantadan defter, kitap ve giysi çıktı.