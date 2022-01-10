Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 22:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Durakta unutulan çanta paniğe neden oldu
[Fotoğraf: İHA]
Diyarbakır'da durakta unutulan şüpheli sırt çantası paniğe neden oldu. Bomba imha ekipleri tarafından kontrol edilen çantadan kitap ve defter çıktı.
Otobüs durağında unutulan çantayı fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yolu yaya ve araç trafiğine kapattı.
[Fotoğraf: İHA]
Bomba imha uzmanları tarafından kontrol edilen şüpheli çantadan defter, kitap ve giysi çıktı.
Etiketler: Diyarbakır
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