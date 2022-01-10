Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 23:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 42 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirlenen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler Yunanistan Sahil Güvenlik
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