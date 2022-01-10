Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kaş-Anamur arasında, denizde rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın ertesi gün sabah saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor.

Açıklamada, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı balıkçılar ve gemiciler başta olmak üzere bölgede bulunanların tedbirli olması gerektiği belirtildi.