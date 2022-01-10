Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 23:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaş-Anamur arasında denizde fırtına bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kaş ve Anamur arasında denizde fırtına uyarısı yaptı. Yetkililer, balıkçılar ve gemiciler başta olmak üzere bölgede bulunanların dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kaş-Anamur arasında, denizde rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın ertesi gün sabah saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor.
Açıklamada, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı balıkçılar ve gemiciler başta olmak üzere bölgede bulunanların tedbirli olması gerektiği belirtildi.
Etiketler: Fırtına Meteoroloji Sağanak
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