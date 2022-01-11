Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 00:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akdeniz bölgesinin batısı için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz bölgesinin batısında akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz bölgenin batısında rüzgarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, çarşamba sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Açıklamada, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Akdeniz Bölgesi Fırtına Meteoroloji
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