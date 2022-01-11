Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz bölgenin batısında rüzgarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, çarşamba sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Açıklamada, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.