Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 15:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yavuz Sultan Selim Köprüsünde zincirleme kaza
[Fotograf: DHA]
Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde 2 otobüsün ve araçların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi Ankara istikametinde iki yolcu otobüsü, bir kamyon ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza oldu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Yaralılar yakındaki hastanelere sevk edildi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası Yavuz Sultan Selim Köprüsü
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