Zabıta ekiplerinin halk sağlığını korumaya yönelik denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda ilçe genelindeki market, bakkal ve gıda ürünü satan iş yerlerinde denetim yapan ekipler, bazı ürünlerin son kullanma tarihinin geçtiğini belirledi.

[Fotoğraf: AA]

El konulan 5 bin 94 ürün ekiplerce imha edildi.