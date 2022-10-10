Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 14:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da tarihi geçmiş 5 bin 94 gıda ürün ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş 5 bin 94 gıda ürünü ele geçirildi. Ekipler ürünlere el koyarak imha etti.
Zabıta ekiplerinin halk sağlığını korumaya yönelik denetimleri sürüyor.
Bu kapsamda ilçe genelindeki market, bakkal ve gıda ürünü satan iş yerlerinde denetim yapan ekipler, bazı ürünlerin son kullanma tarihinin geçtiğini belirledi.
[Fotoğraf: AA]
El konulan 5 bin 94 ürün ekiplerce imha edildi.
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