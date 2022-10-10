Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 13:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kaçakçılara göz açtırılmıyor: 33 gözaltı
[AA (Arşiv)]
Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında, bir haftada 33 kişinin yakalandığını duyurdu.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 3-9 Ekim'de il genelinde operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde 562 bin dolu makaron, 21 bin 500 litre karışımlı akaryakıt, 4 bin 490 kozmetik ürün, 1885 elektronik/muhtelif eşya, 140 litre etil alkol, 37 kilogram tütün, 17 litre sahte içki ve 13 cep telefonu ele geçirildi.
Etiketler: Ankara Kaçakçılık
Son Haberler
- 14:18
- 14:13
- 14:09
- 14:06
- 13:42
Sıradaki Haber
İstanbul Boğazı'nın güneyinde gemi arızası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz