Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 13:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da orman yangını
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Beşikçi Mahallesi Örümler mevkisinde, yol kenarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Helikopter ve arazözler ile yangın söndürme işçileri alevlere müdahale ediyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Etiketler: Orman Yangını Antalya
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