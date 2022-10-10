Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Türkiye'nin çatısı" karla kaplandı
[Fotograf: AA]
Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen 5 bin 137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Ağrı'da aralıklarla etkili olan yağmur, gece saatlerinde yüksek noktalarda yerini kara bıraktı.
Kar yağışı, kentin çevresinde bulunan dağların yüksek noktalarının yanı sıra Ağrı Dağı'nda da etkili oldu.
Yağış sonrası Ağrı Dağı'nın zirvesi ve etekleri karla kaplandı. Karlı dağ, çevresini kaplayan bulutlarla kentin farklı noktalarından görüntülendi.
Etiketler: Ağrı Kar Yağışı
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