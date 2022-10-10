Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 12:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da narkotik operasyonunda 50 tutuklama
[AA (Arşiv)]
Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 476 şüpheliden 50'si tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ekipler tarafından el konuldu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 3-9 Ekim tarihlerinde operasyon düzenledi.
Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 476 şüpheliden 50'si, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.
Etiketler: Ankara Uyuşturucu Narkotik
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