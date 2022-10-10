Dün palamut avlamak için Bağırganlı mevkiinde arkadaşıyla denize açılan ve teknenin alabora olması sonucu kaybolan İsmail B'yi arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları ve balıkçı teknelerinin katıldığı arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığınca havadan da destek veriliyor.

Bölgeye gelen Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

[Fotoğraf: AA]

Kurtarılan balıkçının sağlık durumu iyi

Dün Mesut K. ile İsmail B, palamut avlamak için Bağırganlı mevkiinde tekneyle denize açılmış, su alarak alabora olan tekneden suya düşen Mesut K. balıkçılar tarafından kurtarılmış, İsmail B. ise kaybolmuştu.

Sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mesut K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti.