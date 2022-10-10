Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 11:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarpıp tarlaya savruldu: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: DHA]
Karaman'da kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobil daha sonra tarlaya savruldu. Meydana gelen kazada otomobildeki sürücü Hikmet Çilek hayatını kaybetti, Hasan Ali Dilaver ise yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında, Karaman- Kılbasan köyü yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi.
Hikmet Çilek yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp önce yol kenarındaki ağaca çarptı ardından mısır tarlasına savruldu.
[Fotoğraf: DHA]
Kazada sürücü Çilek ile yanındaki Hasan Ali Dilaver yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sağlık durumu kritik olan Hikmet Çilek, hayatını kaybetti. Hasan Ali Dilaver'in ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Karaman
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