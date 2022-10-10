Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 11:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
[Fotograf: İHA]
Çanakkale Boğazı'ndan geçen 207 metre uzunluğundaki ''MSC MALENA'' isimli konteyner gemisi, Çanakkale önlerinde makine arızası yaptı.
Tekirdağ'dan İtalya'nın Gioia Tauro limanına giden Liberya bayraklı 207 metre uzunluğunda, 25 bin 294 grostonluk ''MSC MALENA'' isimli konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yaptı.
Gemi kaptanı durumu telsiz ile Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne (VTS) haber verdi.
Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-14 ve Kurtarma-15 römorkörleri sevk edildi.
Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Makine arızası yapan gemi römorkörlerin refakati eşliğinde güvenli limana götürülecek.
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