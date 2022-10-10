Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fethiye'de orman yangını
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Üzümlü Mahallesi Söğütdere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan 3 helikopter ve 2 uçak, karadan da arazözler ve yangın söndürme işçileriyle alevlere müdahale edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.
Yangın nedeniyle yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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