Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 13:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İzmir'de ormanlık alanda yangın
[Fotograf: İHA]
İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Yangın, öğle saatlerinde Çobanlar köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten çıktı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, 7 arazöz ve 3 su tankeri ile karadan müdahaleye başladı.
Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: İzmir Orman Yangını Yangın
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