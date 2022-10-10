Yangın, öğle saatlerinde Çobanlar köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten çıktı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, 7 arazöz ve 3 su tankeri ile karadan müdahaleye başladı.

Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: İHA]