Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da tüfekle oynarken arkadaşlarını vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
[AA (Arşiv)]
Konya'nın Ereğli ilçesinde oynadıkları tüfek kazara ateş alan 3 çocuktan 1'i hayatını kaybetti, 1'i yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, Zengen Mahallesi'nde bir evin müştemilatında 15 yaşındaki M.F.A, 14 yaşındaki C.T. ve 16 yaşındaki M.K'nin oynadıkları tüfek kazara ateş aldı.
Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği C.T. olay yerinde hayatını kaybetti, M.K. yaralandı.
Yaralanan M.K. sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
1 kişi gözaltında
Hayatını kaybeden C.T'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Olayın şüphelisi M.F.A. ekiplerce gözaltına alındı.
Etiketler: Konya
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