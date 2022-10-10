İddiaya göre, Zengen Mahallesi'nde bir evin müştemilatında 15 yaşındaki M.F.A, 14 yaşındaki C.T. ve 16 yaşındaki M.K'nin oynadıkları tüfek kazara ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği C.T. olay yerinde hayatını kaybetti, M.K. yaralandı.

Yaralanan M.K. sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 kişi gözaltında

Hayatını kaybeden C.T'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayın şüphelisi M.F.A. ekiplerce gözaltına alındı.