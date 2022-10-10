Akoluk Mahallesi'nde yaşayan Ö.B'nin evinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Narkotik arama köpeğinin de katıldığı operasyonda, 9 kavanoz içerisinde 4 kilo 500 gram, 2 çuval içerisinde 15 kilo 840 gram olmak üzere 20 kilo 340 gram kubar esrar maddesi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca şarjörü, 6 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.