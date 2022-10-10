Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bot Timi Komutanlığı personel Karakaya Baraj Gölü'nde usulsüz balık avlayanlara yönelik denetim yaptı.

Ekipler, denetimlerde usulsüz balık avlayan 4 kişiye 10 bin 100 lira para cezası uygularken avcılarda çok sayıda dip oltası, ağ ve malzeme ele geçirildi.

Yakalanan 300 kilo canlı balık ise suya bırakıldı.