Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da usulsüz balık avlayan 4 kişiye 10 bin 100 lira ceza
[Fotograf: AA]
Malatya'nın Kale ilçesinde usulsüz balık avlayan 4 kişiye 10 bin 100 lira ceza kesildi. Yakalanan 300 kilo canlı balık da yeniden suya bırakıldı.
Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bot Timi Komutanlığı personel Karakaya Baraj Gölü'nde usulsüz balık avlayanlara yönelik denetim yaptı.
Ekipler, denetimlerde usulsüz balık avlayan 4 kişiye 10 bin 100 lira para cezası uygularken avcılarda çok sayıda dip oltası, ağ ve malzeme ele geçirildi.
Yakalanan 300 kilo canlı balık ise suya bırakıldı.
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