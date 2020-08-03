Asya ve Anadolu Yakasını 3. kez karayoluyla birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ışıklandırma sisteminde bakım onarım çalışmaları başlatıldı.

322 metre yükseklikteki kulelere çıkan işçiler, köprünün halatlarında bulunan ışıklandırma sisteminin ledlerini ve kablolarını değiştiriyor.

İşçilerin eşsiz İstanbul manzarasında nefes kesen çalışması drone ile havadan görüntülendi. Köprünün zaman zaman sis içinde kalan kuleleri ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Halatlarla kendilerini köprüye bağladılar

Güvenlik halatları ile kendilerini köprüye bağlayan işçiler devasa elektrik kablolarını hareket ettirmek için hep birlikte geri geri gidiyorlar.

Değişmesi gereken ışıklandırma sistemi parçalarını da kontrol eden işçiler gerekli kısımlarda değişimleri yapıyor.

Birçok profesyonel fotoğrafçı köprünün manzarasını çekebilmek için Sarıyer sahiline ve Garipçe Kalesine geliyor.