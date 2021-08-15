Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 Pazar 13:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'e açılacak
[Fotoğraf: AA]
Haydarpaşa Limanı'nda kule söküm işlemi süren Yavuz sondaj gemisi hazırlıkların ardından Karadeniz'e hareket edecek.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yavuz sondaj gemisi Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri için Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. Teknik hazırlıklar tamamlandıktan sonra, Yavuz Karadeniz'e hareket edecek."
Etiketler: Sondaj Karadeniz Bölgesi Doğal Kaynaklar
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