Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 Pazar 13:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da orman yasağını ihlale ceza
[Fotoğraf: Arşiv]
Yangın önlemleri kapsamında İstanbul'daki ormanlara girmek yasak. Aydos Ormanı'da denetimlerini sürdüren ekipler karşılaştıkları 2 kişiye ceza yazdı.
Yaşanan orman yangınlarının ardından birçok şehirde ormanlara girişler yasaklandı.
Polis ekipleri yangın önlemleri kapsamında girilmesi yasak olan İstanbul Aydos Ormanı'nda denetimdeydi.
Otomobille ormana giren iki kişiye 427 lira ceza yazıldı.
Ekipler ormanda park halinde olan bir araç daha gördü.
Otomobildekilerin hayvan beslemekle görevli kişiler olduğu anlaşılınca işlem yapılmadı.
Etiketler: Orman
Sıradaki Haber
Beyoğlu'nda inşaatta yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz