Yaşanan orman yangınlarının ardından birçok şehirde ormanlara girişler yasaklandı.

Polis ekipleri yangın önlemleri kapsamında girilmesi yasak olan İstanbul Aydos Ormanı'nda denetimdeydi.

Otomobille ormana giren iki kişiye 427 lira ceza yazıldı.

Ekipler ormanda park halinde olan bir araç daha gördü.

Otomobildekilerin hayvan beslemekle görevli kişiler olduğu anlaşılınca işlem yapılmadı.