Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 Pazar 13:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ezine Çayı üzerine seyyar köprü inşa ediliyor
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yıkılan köprünün yerine seyyar köprü yapılıyor.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da, yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildiği bildirildi.
Bölgeye tırlarla getirilen seyyar köprüler, asker ve DSİ personeli tarafından vinçlerle Ezine Çayı üzerine yerleştiriliyor.
Etiketler: Doğal Afet Milli Savunma Bakanlığı Sel
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