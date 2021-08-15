Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da, yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildiği bildirildi.

Bölgeye tırlarla getirilen seyyar köprüler, asker ve DSİ personeli tarafından vinçlerle Ezine Çayı üzerine yerleştiriliyor.