Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 Pazar 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyoğlu'nda inşaatta yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Beyoğlu'nda, bir inşaatın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sütlüce Mahallesi Uzun Bayır Sokak'ta bulunan inşaat halindeki 7 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında yaralanan bazı işçiler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken yangın itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Binanın yanında bulunan Türk Kızılay Beyoğlu Şubesi'nden ekipler de çalışmalara destek verdi.
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