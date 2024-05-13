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Türkiye
AA 13.05.2024 16:05

Yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 38 kişi yakalandı

Bursa merkezli 9 ilde düzenlenen yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 38 şüpheli yakalandı.

Yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 38 kişi yakalandı
[Fotograf: TRT Haber]

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internetten yatırım vaadiyle çok sayıda kişinin dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti.

Bursa, İstanbul, Ankara, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Kilis, Diyarbakır ve Gaziantep'te 38 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 38 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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