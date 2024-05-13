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Türkiye
AA 13.05.2024 14:30

İç ve doğu kesimlerde hafta boyunca sağanak etkili olacak

Hafta boyunca yurdun iç ve doğu kesimlerinde aralıklarla gök gürültülü sağanak etkili olacak.

İç ve doğu kesimlerde hafta boyunca sağanak etkili olacak
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, bu haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son değerlendirmelere göre sıcaklıkların yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin altında, güneybatı kesimlerinde ise mevsim normallerinde seyredeceğini bildiren Yüksel, "Önümüzdeki 1 hafta boyunca iç ve doğu kesimlerde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Yağışların yarın, Ağrı, Iğdır, Bitlis, Muş, Şırnak ve Siirt'te yerel olarak kuvvetli olmasını tahmin ediyoruz" dedi.

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Yüksel, çarşamba ve perşembe günü doğu bölgelerinde yağışların devam edeceğini ancak kuvvetinin azalacağını dile getirerek, "Önümüzdeki 1 hafta boyunca batı bölgelerinde yağış beklentimiz yok. Hava genelde parçalı ve az bulutlu olacak" dedi.

Üç büyük kentte 3 gün yağış olmayacak

Yağışların doğu bölgelerinde hafta sonu da devam edeceğini ifade eden Yüksel, güney, iç ve batı kesimlerinde hafta sonu yağış görülmeyeceğini aktardı.

Yüksel, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış görülmeyeceğini, bu illerde genellikle parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını belirtti.

Ankara'da bu gece sıcaklığın 2 derece olacağını, iç ve yüksek kesimlerde 0 dereceye düşebileceğini dile getiren Yüksel, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir ve Uşak'ta yerel olarak zirai don yaşanabileceğini söyledi.

Yüksel, gelecek hafta sıcaklıkların artacağını kaydetti.

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