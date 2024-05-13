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Türkiye
AA 13.05.2024 13:20

Asker eğlencesinde trafiği tehlikeye düşüren 14 sürücüye para cezası

Ümraniye'de asker eğlencesi bahanesiyle trafiği tehlikeye düşüren 14 sürücüye 49 bin 812 lira ceza kesildi.

Asker eğlencesinde trafiği tehlikeye düşüren 14 sürücüye para cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sürücülerin 10 Mayıs'ta Mithatpaşa Caddesi'nde asker konvoyu yaparak trafik akışını engellediği görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, plaka bilgilerinden kimliklerini belirlediği 9 araç sürücüsünü yakaladı. Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "konvoy yapmak", "taşıt yolu üzerinde tünellerde duraklamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 18 bin 630 lira ceza uygulandı.

Öte yandan 11 Mayıs'ta Dudullu Tüneli içerisinde asker eğlencesi yaparak trafik akışını engellediği belirlenen 5 sürücüye de 31 bin 182 lira ceza kesildi.

Haklarında toplam 49 bin 812 lira para cezası uygulanan 14 sürücü, gerekli adli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldü.

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