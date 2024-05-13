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Türkiye
AA 13.05.2024 12:36

Adıyaman'ın "yıkılan çehresi" yenileniyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da kentin çehresi olarak bilinen Atatürk Bulvarı'nda rezerv alan ilan edilen bölgelerde 2 bin 100 bağımsız bölümün inşaatı sürüyor.

Adıyaman'ın "yıkılan çehresi" yenileniyor
[Fotograf: AA]

Depremlerde büyük hasar alan Atatürk Bulvarı'ndaki belirlenen rezerv alanlarına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Emlak Konut'a yaptırılan inşaatlarda çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 116 bloktan oluşan projede 2 bin 100 bağımsız bölüm bulunuyor.

İnşaat alanında inceleme yapan Adıyaman Valisi Osman Varol, gazetecilere, rezerv alanlarda ciddi çalışmaların olduğunu hatırlattı.

Adıyaman'ın "yıkılan çehresi" yenileniyor

Bazı kısımlardaki binaların bitme aşamasına geldiğini ifade eden Varol, şöyle konuştu:

"Adıyaman'ımızın en hareketli, yoğun caddesi olan rezerv alanlarındayız ve arkamda gördüğünüz gibi artık binalarımız bitme aşamasına geldi. Yakın zamanda inşallah bir kısım blokları tamamen bitirmiş olacağız."

Rezerv alanlarının 116 bloktan oluştuğunu aktaran Varol, "İnşaatlar devam ediyor. Tamamı bulvara cephesi olan bloklar, yaklaşık 2 bin 100 bağımsız bölüm var. Bu bağımsız bölümlerin bir kısmı konut, bir kısmı iş yeri şeklinde." dedi.

Yerinde dönüşüm de sürüyor

Adıyaman'ın Mara ve Musalla mahallelerinde de yerinde dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü aktaran Varol, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda ilimizde yerinde dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Yerinde dönüşüm artı bulvarda yapılan işlerin toplamı 242 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Gerçekten çok büyük bir inşaat faaliyeti. Bu binalar, mimari olarak çok şık binalar. Şehre hava ve ruh katacak. Bundan sonra yapılacak inşaatlara da belki kılavuzluk edecek. Vatandaşlarımızın kendi binalarını yaparken örnek alabileceği, gerçekten insan odaklı olarak düşünülmüş."

Binaların inşasında deprem yönetmeliklerine dikkat edildiğini anımsatan Varol, "Yapı kalitesi olarak zaten tartışılmaz bir şekilde çok güçlü, kuvvetli. Bütün yönetmeliklerdeki gereksinimleri karşılayacak malzemeler kullanılarak inşa ediliyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız hem bu binaların depreme dayanımı veya sağlamlığı konusunda müsterih olabilirler." diye konuştu.

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