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Türkiye
AA 13.05.2024 12:01

Sokak kedilerini öldüren sanığa 4 yıl 6 ay hapis cezası

Fatih Camii'nin bahçesindeki kedileri sırt çantasına koyarak götüren ve kaldığı iş yerinde çok sayıda ölü kedi bulunan Fatih Mehmet Öztürk, yargılandığı davada "birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sokak kedilerini öldüren sanığa 4 yıl 6 ay hapis cezası

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Fatih Mehmet Öztürk katılmazken, müştekiler ile avukatları hazır bulundu.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatlarından Bahtiyar Güner, davaya katılma taleplerinin kabulüne karar verilmesini ve sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Sanık Öztürk'ün iş yerinde 9 ölü kedi bulunduğu belirtilen mütalaada, kamera görüntülerine göre de sanığın çantasına kedi koyduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Mütalaada, sanığın "birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 9 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezinin davaya katılma talebini suçtan zarar görmediği gerekçesiyle reddetti.

Mahkeme, sanık Öztürk'ün "birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Fatih Mehmet Öztürk'ün 31 Ekim 2023'te Fatih Camii çevresinde yaşayan 9 kediyi sırt çantasına koyarak götürdüğünün tespit edildiği belirtilmişti.

Sanığın iş yerinde 13 Kasım'da yapılan incelemede çöplerin arasında ölü kedilerin bulunduğu anlatılan iddianamede, Öztürk'ün "birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 9 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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