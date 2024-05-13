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Türkiye
AA 13.05.2024 13:16

Malatya'da "change" operasyonu: 6 tutuklama

Malatya'da, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alıp kullanılamaz hale gelen araçlarla farklı şehirlerdeki araçlara "change" işlemi yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Malatya'da "change" operasyonu: 6 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ağır hasarlı araçların motor ve şase numaralarını hacizli, çalıntı ve yurt dışından getirilen aynı model ve marka araçlar üzerinde "change" işlemi yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 5'i savcılık tarafından 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

7 Mayıs'ta Asayiş Şube Müdürlüğünce 6 aylık teknik ve fiziki takip yapılan şüphelilerin adlarına kayıtlı 267 araçtan 47'sine "change" işlemi yapıldığı belirlenmişti.

Malatya merkezli operasyonda İstanbul, Bursa, Isparta ve Hatay ile Suriye'nin Afrin kentinde 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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