İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Yasağın kaldırılmasının ardından Ankara'nın işlek noktalarında araçlar trafiğe çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kuğulu Park, Tunalı Hilmi Caddesi, Ulus Meydanı ve Kurtuluş Parkı'nda taksiciler de iş başı yaptı.

Öte yandan polis kontrol noktalarında durdurulan araçların "yol izni" olup olmadığı, polis ekiplerince kontrol edildi.

Polis, yasak sonrası açılma ihtimali olan market, büfe benzeri işletmeleri kontrol amacıyla denetlemeye başladı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde, sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından yoğunluk oluşmaya başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, özellikle Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı, Tekerek ve Boğaziçi kavşakları başta olmak üzere ana arterlerde tedbir aldığı görüldü.

[Fotoğraf: AA]

Yasak biter bitmez mangal yaktı

Yasağın sona ermesinin ardından bazı kişiler araçlarıyla konvoy oluşturup caddelerde klakson çalarak dolaştı. Bir kebapçı ise iş yerinin önünde mangal yaktı.

Koronavirüs tedbirlerinin devam ettiğini unutan bazı vatandaşlar da 20 yaş altı çocuklarıyla birlikte sokağa çıkınca ceza yedi.

Polis, vatandaşlara uyarılarda bulunarak sokağa çıkma yasağının kalktığını ancak koronavirüs tedbirlerinin devam ettiğini hatırlattı.