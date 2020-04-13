Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Vali Yardımcısı Nail Anlar başkanlığında toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda sunulan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tanzim edilen rapora göre, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülmekte olan otobüslerle yapılan toplu ulaşım hizmetlerinde görevli bazı servis elemanları ve şoförlerde koronavirüs bulgusuna rastlandı ve testleri pozitif çıktı.

Koronavirüs tespit edilen kişiler 14 gün karantinaya alınacak

Açıklamada kurulun toplantı sonunda aldığı karalar şöyle:

"Mezkur raporda belirtilen servis elemanları ve şoförlerin temas halinde bulundukları görevliler, şoförler ve diğer bireyler ile bütün temaslıların İl Sağlık Müdürlüğünce tespit edilerek 14 gün süreyle karantina altına alınmalarına, toplu taşıma hizmetlerinde aksaklık meydana gelmemesi için İlimiz Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım AŞ tarafından gerekli tüm tedbirlerin alınmasına, kararın ilimiz Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım AŞ ve ilgili diğer kurumlara tebliğine oy birliği ile karar verilmiştir."