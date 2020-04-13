Haber Giriş: Kaynak: AA
Samsun Valisi Kaymak'tan sokağa çıkmayan vatandaşlara teşekkür
[Fotoğraf: AA]
Samsun Valisi Osman Kaymak, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına uyan vatandaşlara teşekkür etti. Ayrıca vatandaşları zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.
Samsun Valisi Osman Kaymak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) tedbirleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına uyarak evde kaldıkları için Samsunlulara teşekkür etti.
"Evde kal" çağrısında bulunan Kaymak, "Hafta sonu olduğu gibi zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlama devam ediyor. Kıymetli vatandaşlarımıza güveniyor ve evde kalın, sağlıklı kalın diyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler: sokağa çıkma yasağı Samsun osman kaymak koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 03:31
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