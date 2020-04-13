Samsun Valisi Osman Kaymak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) tedbirleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına uyarak evde kaldıkları için Samsunlulara teşekkür etti.

"Evde kal" çağrısında bulunan Kaymak, "Hafta sonu olduğu gibi zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlama devam ediyor. Kıymetli vatandaşlarımıza güveniyor ve evde kalın, sağlıklı kalın diyorum." ifadelerini kullandı.