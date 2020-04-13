Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilçedeki denetimlerini sürdürüyor.

Polis ekipleri, vatandaşların ara sokaklarla çatı ve teraslarda bir araya gelerek sosyal mesafeyi ihlal etmelerini engellemek için drone denetimleri de gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında, bir binanın çatısında serdikleri battaniyenin üzerine yan yana oturarak sohbet eden 3 kişiye drone ile uyarı anonsu yapıldı. Gençler, anons sonrası malzemelerini toplayarak çatıdan inip evlerine döndü.