Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da sosyal mesafeye uymayan gençler 'drone' ile uyarıldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Sultanbeyli'de bir binanın çatısında sosyal mesafe kuralını ihlal ederek oturan gençler, polis tarafından drone ile uyarılarak evlerine gönderildi.
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilçedeki denetimlerini sürdürüyor.
Polis ekipleri, vatandaşların ara sokaklarla çatı ve teraslarda bir araya gelerek sosyal mesafeyi ihlal etmelerini engellemek için drone denetimleri de gerçekleştirdi.
Denetimler sırasında, bir binanın çatısında serdikleri battaniyenin üzerine yan yana oturarak sohbet eden 3 kişiye drone ile uyarı anonsu yapıldı. Gençler, anons sonrası malzemelerini toplayarak çatıdan inip evlerine döndü.
Etiketler: sosyal mesafe koronavirüs İstanbul drone covid-19Son Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 02:59
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