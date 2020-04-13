Samsun'dan Trabzon yönüne giden ve sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 52 K 0128 plakalı tır Karşıyaka Mahallesi'nde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Önüne çıkan park halindeki 3 araca çarpan tır, ardından bir binaya çarparak durabildi.

Panik yaşayan bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Kazada yaralanan olmadı. Araçlarda ve binada ise hasar oluştu.

Ekipler, olay yerinden ayrıldığı iddia edilen tır sürücüsünün kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.