Ordu Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından sokağa çıkma yasağına uymayan kişilere uygulanan cezalarla ilgili açıklama yaptı.

Yavuz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İki günlük sokağa çıkma yasağını ilimizde 491 kişi ve 4 iş yeri ihlal etmiş ve 577 bin 399 lira idari para cezası uygulanmıştır. Evlerinde kalarak kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."