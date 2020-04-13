Haber Giriş: Kaynak: AA
Ordu'da 491 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
[Fotoğraf: AA]
30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı sona erdi. Ordu'da yasağa uymayan 491 kişi ile 4 iş yerine idari para cezası uygulandığı açıklandı.
Ordu Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından sokağa çıkma yasağına uymayan kişilere uygulanan cezalarla ilgili açıklama yaptı.
Yavuz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İki günlük sokağa çıkma yasağını ilimizde 491 kişi ve 4 iş yeri ihlal etmiş ve 577 bin 399 lira idari para cezası uygulanmıştır. Evlerinde kalarak kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."
Etiketler: ordu sokağa çıkma yasağı koronavirüs covid-19 para cezasıSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 03:09
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