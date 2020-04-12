Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.

Tabloya göre son 24 saatte 35 bin 720 test yapıldı, 4 bin 786 yeni vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 97 artarak 1198 oldu.

İyileşerek taburcu olan hasta sayısı ise 481 arttı, iyileşenlerin sayısı 3 bin 446'e yükseldi.

Toplam vakanın 56 bin 956'ya çıktığı Türkiye'de, son 24 saatte yoğun bakımdaki hasta sayısında düşüş gerçekleşti.

Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ndEo8NAufH — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 12, 2020

"Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor"

Bakan Koca, Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, "Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır." dedi.