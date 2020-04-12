Koronavirüs tedbirleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını da etkileyecek.TRT bu nedenle çocuklara çok özel bir sürpriz planlıyor. Bu yıl 42’ncisi düzenlenecek 23 Nisan Şenlikleri kapsamında geçmiş yıllardaki şenliklerden özel bölümler yayınlayacak TRT, çocuklar için bir de interaktif yayın hazırlıyor. Türkiye’nin her yerinden çocukların çekerek göndereceği videolar şenlik özel yayınında yerini alacak. TRT ekranları, çocukların neşesiyle renklenecek.

TRT, bu özel yayına katkıda bulunacak çocuklara bazı çekim tavsiyeleri de paylaştı.

“Çocuklar çekim yapmadan önce iyi hazırlanmalı”

- Güneşi ya da herhangi bir ışık kaynağını arkanıza değil önünüze alın. Böylece sahnedeymiş gibi gözükebilirirsiniz.

- Videonuzu çeken kişi telefonu dik değil yatay tutmalı. Bu sayede televizyonda daha net seyredilebilirsiniz.

- Etrafta gürültü olmamasına dikkat edin. Sessiz bir ortamda kendi sesinizi daha net duyurabilirsiniz.

23 Nisan Çocuk Şenliği, TRT1 özel yayınında ve TRT Çocuk'ta gün boyu yayınlanacak. Çektikleri videoları "www.trt23Nisan.com" adresine yükleyen çocukları tüm Türkiye, bu yıl 42’ncisi düzenlenen TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde TRT ekranlarından izleyecek.