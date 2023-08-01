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Türkiye
AA 01.08.2023 12:04

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ'cü 3 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ'cü 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ ile mücadele hudutlarda da sürüyor.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi "hudut kartalları" tarafından yakalandı. Yakalananlardan 2'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.


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